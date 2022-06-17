Дизайн с любовью

Здравствуйте!

Я веб-дизайнер из Украины, г.Одесса.

Заказывая у меня получаете продающий, и при этом яркий,

эмоциональный дизайн сайтов в любой стилистике.

Что я умею:

– сайты-многостраничники;

– landing page;

– баннеры;

– визитки.

Мои навыки и инструменты для работы:

Макеты проектирую в программах Adobe Photohop, Figma.

Ориентируюсь на потребности целевой аудитории. Разрабатываю прототип.

Грамотно подбираю пару шрифтов, изображения, цветовую палитру.

Элементы макета выполняю в одном стиле и выравниваю по сетке.

Создаю адаптивные версии под все устройства. Предлагаю идеи согласно ТЗ.

Мои качества:

Всегда чётко понимаю задачу и выполняю ее вовремя. Слушаю и слышу клиента.

К работе подхожу с полной ответственностью, учитываю все детали и пожелания.

Веб-дизайн для меня не просто работа, а увлекательный процесс.

Преимущества работы со мной:

Приступаю к работе немедленно, как только назначаете исполнителем.

Сроки и точное техническое задание обсуждаем индивидуально.

Работаю из любой точки мира по предоплате 50% или безопасной сделке.

Готова связаться с вами прямо сейчас и приступить к работе.