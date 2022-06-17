Елена Демчишина elenademchyshynaelenademchyshyna
Здравствуйте!
Я веб-дизайнер из Украины, г.Одесса.
Заказывая у меня получаете продающий, и при этом яркий,
эмоциональный дизайн сайтов в любой стилистике.
Что я умею:
– сайты-многостраничники;
– landing page;
– баннеры;
– визитки.
Мои навыки и инструменты для работы:
Макеты проектирую в программах Adobe Photohop, Figma.
Ориентируюсь на потребности целевой аудитории. Разрабатываю прототип.
Грамотно подбираю пару шрифтов, изображения, цветовую палитру.
Элементы макета выполняю в одном стиле и выравниваю по сетке.
Создаю адаптивные версии под все устройства. Предлагаю идеи согласно ТЗ.
Мои качества:
Всегда чётко понимаю задачу и выполняю ее вовремя. Слушаю и слышу клиента.
К работе подхожу с полной ответственностью, учитываю все детали и пожелания.
Веб-дизайн для меня не просто работа, а увлекательный процесс.
Преимущества работы со мной:
Приступаю к работе немедленно, как только назначаете исполнителем.
Сроки и точное техническое задание обсуждаем индивидуально.
Работаю из любой точки мира по предоплате 50% или безопасной сделке.
Готова связаться с вами прямо сейчас и приступить к работе.
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