elenadok007

Здравствуйте. Надо сверстать лендинг. Скорость загрузки от 70, срок - 3 дня. обязательно кроссбраузерно. стоимость - 2000 руб примеры работ - приветствуются. Детали - с кандидатом
HTML-верстка23 заявки
Закрыт
9 лет назад
Здравствуйте. Надо сверстать лендинг. Скорость загрузки от 70, срок - 3 дня. обязательно кроссбраузерно. стоимость - 2000 руб примеры работ - приветствуются. Детали - с кандидатом
Здравствуйте, необходимо нарисовать дизайн лендинга Срок - 2 дня стоимость - 2500 руб. Подробности при обсуждении с кандидатами