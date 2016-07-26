elenadok007

Елена elenadok007

 
53 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка лендинга

    Здравствуйте. Надо сверстать лендинг. Скорость загрузки от 70, срок - 3 дня. обязательно кроссбраузерно. стоимость - 2000 руб примеры работ - приветствуются.  Детали - с кандидатом

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $28

    Здравствуйте, необходимо нарисовать дизайн лендинга Срок - 2 дня стоимость - 2500 руб. Подробности при обсуждении с кандидатами

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад