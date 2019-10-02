Елена Геращенко elenageraselenageras
Здравствуйте, меня зовут Елена., я занимаюсь
— Дизайном сайтов
— Разработка Lending Page
— Отрисовка иконок и графических элементов сайта
— Создание баннеров
— Визитки, бланки, буклеты
— Наружная реклама
— Обработка и цветокоррекция фотографий
— Создание презентаций
Качественно и ответственно выполняю свою работу, Работу довожу до конца (главное получить желаемый результат)
Эскизы делаю без предоплаты только постоянным клиентам
У меня достаточна гибкая система расценок на работы. Со мной всегда можно договорится,это касается и цены и самих вариантов необходимой работы.
Качественно и ответственно выполняю свою работу!
Оплату принимаю через Сбербанк, ЯндекДеньги.
Предоплата за услуги 30–50%
Исходники отправляю после 100% предоплаты.
Теперь немного о своём образование. У меня за плечами 6 лет высшего образования, магистратура в области Изо и Дизайна. В том числе я постоянно прохожу курсы на тему дизайна и фотографии.
Основной родом моей деятельности является графический дизайн и всё,что ему сопутствует.
Так же я проходила год обучения фотографии. Занимаюсь съёкой студийной, портретной, плэнэрной. Снимаю на камеру 5d Mark 3.
Ознакомится с моими основными работами можно на моём сайте: http://elenageras.ru
Если вас заинтересовали мои работы или же у вас просто появились вопросы,то свяжитесь со мной по почте: [email protected]
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