WEB-дизайн, графика, дизайн сайтов

Здравствуйте, меня зовут Елена., я занимаюсь

— Дизайном сайтов

— Разработка Lending Page

— Отрисовка иконок и графических элементов сайта

— Создание баннеров

— Визитки, бланки, буклеты

— Наружная реклама

— Обработка и цветокоррекция фотографий

— Создание презентаций

Качественно и ответственно выполняю свою работу, Работу довожу до конца (главное получить желаемый результат)

Эскизы делаю без предоплаты только постоянным клиентам

У меня достаточна гибкая система расценок на работы. Со мной всегда можно договорится,это касается и цены и самих вариантов необходимой работы.

Качественно и ответственно выполняю свою работу!

Оплату принимаю через Сбербанк, ЯндекДеньги.

Предоплата за услуги 30–50%

Исходники отправляю после 100% предоплаты.

Теперь немного о своём образование. У меня за плечами 6 лет высшего образования, магистратура в области Изо и Дизайна. В том числе я постоянно прохожу курсы на тему дизайна и фотографии.

Основной родом моей деятельности является графический дизайн и всё,что ему сопутствует.

Так же я проходила год обучения фотографии. Занимаюсь съёкой студийной, портретной, плэнэрной. Снимаю на камеру 5d Mark 3.

Ознакомится с моими основными работами можно на моём сайте: http://elenageras.ru

Если вас заинтересовали мои работы или же у вас просто появились вопросы,то свяжитесь со мной по почте: [email protected]