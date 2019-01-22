Елена elenagimmelsteynelenagimmelsteyn
72 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Настрою рекламную кампанию для Вашего сайта в РСЯ
Меня зовут Елена
Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, успешно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для Вас .
Для Вашего товара, услуги или инфобизнеса создам продающие объявления, которые увидят тысячи людей и могу гарантировать, что настрою рекламу правильно, приложу все усилия, чтобы она сработала максимально хорошо.
Я предлагаю настроить Вам тестовую интернет рекламу за три-четыре дня за 1000 руб.
Также я могу провести аудит Вашего сайта и существующей рекламы (если она есть) и анализ конкурентов бесплатно для увеличения эффективности РК.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио