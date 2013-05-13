elenaiff

Елена elenaiff

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Доброе времени суток! Буду рада сотрудничеству, долговременному-вдвойне!

Образование высшее, специальность филолог, преподаватель немецкого, английского языков.

Выполняю переводы с\на немецкий, рерайт, рефераты, курсовые (гуманитарное направление).

Гарантирую грамотность, порядочность, пунктуальность и ответственность.

Копирайтинг
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от $1
от 2 дней
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Переводы
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от $7
от 2 дней
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
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нет рейтинга