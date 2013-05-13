Доброе времени суток! Буду рада сотрудничеству, долговременному-вдвойне!
Образование высшее, специальность филолог, преподаватель немецкого, английского языков.
Выполняю переводы с\на немецкий, рерайт, рефераты, курсовые (гуманитарное направление).
Гарантирую грамотность, порядочность, пунктуальность и ответственность.
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