elenakhochina777

Елена Хочина elenakhochina777elenakhochina777
55 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Специалист по рекламе в РСЯ
Меня зовут Елена.
Я специалист по контекстной-интернет рекламе РСЯ в сервисе Яндекс Директ.
Прошла обучение в "Школе интернет-профессий Profi-Internet".
Могу грамотно и качественно создать, настроить и вести рекламную кампанию для Вашего сайта.
Ваша реклама будет продуктивно работать и приводить Вам новых клиентов.
За символическую плату и отзыв о проделанной мной работе.
Пишите, задавайте вопросы, на которые я с удовольствием отвечу.
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