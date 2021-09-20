elenakhochina777

Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Елена.

Я специалист по контекстной-интернет рекламе РСЯ в сервисе Яндекс Директ.

Прошла обучение в "Школе интернет-профессий Profi-Internet".

Могу грамотно и качественно создать, настроить и вести рекламную кампанию для Вашего сайта.

Ваша реклама будет продуктивно работать и приводить Вам новых клиентов.

За символическую плату и отзыв о проделанной мной работе.

Пишите, задавайте вопросы, на которые я с удовольствием отвечу.