elenakhoreshkova

Елена elenakhoreshkova

 
69 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Индивидуальный дизайн и маркетинг для вашего успеха: Работаю на результат

Я фрилансер, специализирующийся в области маркетинга, дизайна и таргетированной рекламы. Моя работа заключается в создании  сайтов под ключ, уникальных фото и видео, уникальных текстов, эффективных рекламных кампаний для клиентов, которые помогают им достичь своих бизнес-целей. Я имею опыт в разработке стратегий маркетинга, создании дизайнов для веб-сайтов и графических материалов, а также настройке рекламных кампаний в социальных сетях и поисковых системах.

Моя цель - помогать бизнесам расти и привлекать новых клиентов через креативные и результативные подходы в маркетинге. Я постоянно обучаюсь и следую за последними тенденциями в сфере цифрового маркетинга, чтобы быть всегда в курсе новых возможностей для моих клиентов. Если у вас есть проект, в котором вы видите мои навыки полезными, не стесняйтесь связаться со мной для обсуждения сотрудничества.

Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#1106
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#1468
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#4920