Елена Лукаш elenalu_designelenalu_design
Привет! Я Лена, веб-дизайнер.Создаю понятные и стильные сайты на Tilda.
Разработаю сайт, который отражает ваши ценности и выделяет среди конкурентов.
Что входит в разработку сайта:
⁃ Проработка болей и возражений ЦА
⁃ Конкурентный анализ
⁃ Проработка карты сайта
⁃ Прототип и дизайн-концепция в Figma
⁃ Подробная видео презентация дизайна
⁃ Вёрстка на Tilda и адаптация под все устройства
⁃ Подключение необходимых сервисов, домена
⁃ Базовое SEO
⁃ Две недели поддержки после запуска сайта
Работаю комплексно — отредактирую текст, подберу фотографии, посоветую специалистов смежного профиля. Также помогу оформить инстаграм или создать презентацию в едином стиле.
Как я работаю:
⁃ Работаю по договору как самозанятая
⁃ Строго соблюдаю сроки
⁃ Всегда на связи
⁃ Регулярные отчеты на промежуточных этапах
⁃ Запишу подробную видео инструкцию по управлению сайтом
Стоимость работы от 15.000
Срок работы от 5 дней
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