Создаю сайты, которые решают проблемы бизнеса. Веб-дизайн, сайты на Tilda

Привет! Я Лена, веб-дизайнер.Создаю понятные и стильные сайты на Tilda.

Разработаю сайт, который отражает ваши ценности и выделяет среди конкурентов.

Что входит в разработку сайта:

⁃ Проработка болей и возражений ЦА

⁃ Конкурентный анализ

⁃ Проработка карты сайта

⁃ Прототип и дизайн-концепция в Figma

⁃ Подробная видео презентация дизайна

⁃ Вёрстка на Tilda и адаптация под все устройства

⁃ Подключение необходимых сервисов, домена

⁃ Базовое SEO

⁃ Две недели поддержки после запуска сайта

Работаю комплексно — отредактирую текст, подберу фотографии, посоветую специалистов смежного профиля. Также помогу оформить инстаграм или создать презентацию в едином стиле.

Как я работаю:

⁃ Работаю по договору как самозанятая

⁃ Строго соблюдаю сроки

⁃ Всегда на связи

⁃ Регулярные отчеты на промежуточных этапах

⁃ Запишу подробную видео инструкцию по управлению сайтом

Стоимость работы от 15.000

Срок работы от 5 дней