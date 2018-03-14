elenamarketing

Доброго дня! Ищу исполнителя данной задачи. В прикрепленных ТЗ, в котором все подробно расписано. От исполнителя жду качественного выполнения поставленной задачи в установленные сроки. Если сработаемся, то продолжим сотрудничество по ...
Управляю проектами. Разработка и продвижение сайта с нуля. Контекстная реклама Yandex Direct / Google Adwords
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго дня! Ищу подрядчика, который выполнит ряд задач по сайту lukoff.by (open cart): 1. Исправить визуал таблицы с ценами. 2. Добавить всплывающее окно при открытии сайта. 3. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго дня! Меня зовут Елена и я ищу исполнителя данной задачи. Разработкой данного сайта я не занималась. Меня пригласили в проект Маркетологом. Когда столкнулась с сайтом, то поняла, что над ним еще придется ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для частного юриста был разработан сайт со структурой. Структуру можно посмотреть в прикрепленном файле №1 для понимания какие юридические услуги предоставляет мой клиент. Сейчас стоит задача, наполнить данный сайт контентом, в связи с этим ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго дня! Ищу исполнителя, который за максимально короткий срок выполнит задачу. Год назад был разработан и внедрен на cms WordPress лендинг vash-jurist.by с мультизаголовками. Спустя год работы данного лендинга, было принято решение ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Кирилл, доброго дня! Вас мне порекомендовал Сергей Кабанов. У него заказывала дизайн страниц. Сейчас эти страницы нужно сверстать, оцените, пожалуйста, стоимость работы и сроки. Мне было бы удобнее отправить Вам файлы в скайп.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Не меняя концепции и общей стилистики лендинга, нужно сделать доработку дизайна. Более подробно с задачей можете ознакомится, прочитав ТЗ. Макеты прилагаются в jpg. Соответственно нужно изменить мобильную, для планшетов версию.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно качественно сверстать лендинг по готовому макету PSD. Верстка должна быть адаптивной под: -десктопы -планшеты -мобильные телефоны. Требования: - Валидный код CSS3+HTML5 - Быстрая загрузка - Отправка ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад