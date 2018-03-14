elenamarketing

Елена elenamarketing

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Интернет-маркетолог

Управляю проектами. Разработка и продвижение сайта с нуля. Контекстная реклама Yandex Direct / Google Adwords 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
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  • В карточке товара внедрить изменения таблицы с ценами. Сайт lukoff.by

    Доброго дня! Ищу исполнителя данной задачи. В прикрепленных ТЗ, в котором все подробно расписано. От исполнителя жду качественного выполнения поставленной задачи в установленные сроки. Если сработаемся, то продолжим сотрудничество по ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки на сайте lukoff.by

    Доброго дня! Ищу подрядчика, который выполнит ряд задач по сайту lukoff.by (open cart):  1. Исправить визуал таблицы с ценами. 2. Добавить всплывающее окно при открытии сайта. 3. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести правки на сайте lukoff.by

    Доброго дня! Меня зовут Елена и я ищу исполнителя данной задачи. Разработкой данного сайта я не занималась. Меня пригласили в проект Маркетологом. Когда столкнулась с сайтом, то поняла, что над ним еще придется ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать текст для юридических услуг на сайт

    Для частного юриста был разработан сайт со структурой. Структуру можно посмотреть в прикрепленном файле №1 для понимания какие юридические услуги предоставляет мой клиент. Сейчас стоит задача, наполнить данный сайт контентом, в связи с этим ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внедрить сайт на cms WordPress

    Доброго дня! Ищу исполнителя, который за максимально короткий срок выполнит задачу. Год назад был разработан и внедрен на cms WordPress лендинг vash-jurist.by с мультизаголовками. Спустя год работы данного лендинга, было принято решение ...

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна верстка страниц

    Кирилл, доброго дня!  Вас мне порекомендовал Сергей Кабанов. У него заказывала дизайн страниц. Сейчас эти страницы нужно сверстать, оцените, пожалуйста, стоимость работы и сроки. Мне было бы удобнее отправить Вам файлы в скайп.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка дизайна лендинга

    Добрый день! Не меняя концепции и общей стилистики лендинга, нужно сделать доработку дизайна. Более подробно с задачей можете ознакомится, прочитав ТЗ.    Макеты прилагаются в jpg.  Соответственно нужно изменить мобильную, для планшетов версию.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка макета лендинга

    Нужно качественно сверстать лендинг по готовому макету PSD. Верстка должна быть адаптивной под: -десктопы -планшеты -мобильные телефоны. Требования:  - Валидный код CSS3+HTML5  - Быстрая загрузка  - Отправка ...

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
$40
10 баллов
6 лет назад
Внести правки на сайте lukoff.by
Opencart
Елена отличный заказчик – быстро отвечает на возникающие вопросы, знает чего хочет и ставит адекватные требования. Рекомендую!
Доброго дня! Выбрала Олега, как исполнителя и осталась очень довольна. Поставленная задача была выполнена даже быстрее, чем оговаривалось. По поводу качества работ - никаких нареканий нет. Уже порекомендовала своим коллегам, как надежного исполнителя. Спасибо за проделанную работу!
Ответный отзыв
lamapena
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 отзывов(-1)
$50
10 баллов
7 лет назад
Верстка макета лендинга
HTMLPHP
все идеально!!! Рекомендую!!! Много бы таких заказчиков!!!
Обратилась к Александру за версткой лендинга. Работа была выполнена качественно и в срок. Самое главное, приятен в общении и всегда на связи. Спасибо за выполненную работу. Рекомендую!!!
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webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$33
10 баллов
7 лет назад
Доработка дизайна лендинга
Хороший заказчик, правильная постановка задачи, быстрая оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Необходима была доработка дизайна лендинга. Исполнителем выбрала Сергея и не прогадала. Работа была выполнена в срок, даже раньше, без лишних вопросов и качественно. Спасибо, Сергей. Буду к вам обращаться)
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