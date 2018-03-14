elenamarketing

Кирилл, доброго дня! Вас мне порекомендовал Сергей Кабанов. У него заказывала дизайн страниц. Сейчас эти страницы нужно сверстать, оцените, пожалуйста, стоимость работы и сроки. Мне было бы удобнее отправить Вам файлы в скайп.