elenamatyushkina

Менеджер по работе Wildberries

У Вас есть желание начать свой бизнес на Wildberries или он уже есть, но нет времени на его ведение и продвижение?

Тогда Вам нужна Я!

Давайте познакомимся! Меня зовут Елена и я - менеджер по Wildberries.

Я могу помочь Вам:

??создать личный кабинет на WB и если нужно вести его;

??создать продающую карточку товара;

??организовать первую поставку ваших товаров на склад, отслеживать остатки;

??оперативно давать обратную связь вашим покупателям на маркетплейсе;

??SEO-оптимизировать текст под маркетплейс;

Буду рада Вам помочь!