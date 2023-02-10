elenamatyushkina

Менеджер по работе Wildberries
У Вас есть желание начать свой бизнес на Wildberries или он уже есть, но нет времени на его ведение и продвижение?
Тогда Вам нужна Я!
Давайте познакомимся! Меня зовут Елена и я - менеджер по Wildberries.
Я могу помочь Вам:
??создать личный кабинет на WB и если нужно вести его;
??создать продающую карточку товара;
??организовать первую поставку ваших товаров на склад, отслеживать остатки;
??оперативно давать обратную связь вашим покупателям на маркетплейсе;
??SEO-оптимизировать текст под маркетплейс;
Буду рада Вам помочь!
Я против войны в Украине!