ФИО, возраст: Божко Елена Владимировна, 36 лет

Адрес: г. Мелитополь, Запорожская обл.

Образование:Высшее. Харьковский госуниверситет (1988-1993 гг.), факультет иностранных языков, специальность французский и английский язык и литература.

Опыт работы по специальности: около 10 лет в должности переводчика английского и итальянского языков по технической и деловой тематике на предприятиях ООО «Айс», ЧП «Витмас» (г. Мелитополь), а также внештатным переводчиком в брачных агентствах и нотариальной конторе при юридической фирме "Приоритет" (г. Мелитополь).

Деловые качества: Знание английского, французского, итальянского, русского и украинского языков; владение компьютером на уровне продвинутого пользователя; высокая скорость перевода и набора текстов; постоянный доступ к Интернету и электронной почте, наличие словарей ABBYY Lingvo 10.

Личностные качества: Работоспособность, ответственное отношение к работе, быстроте и качеству ее выполнения.

Образцы переводов: Перевод сайта www.vitmas.com с русского на английский, итальянский и украинский языки.