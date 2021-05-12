3d визуализатор

Приветствую!

Елена Мирошниченко, 3d визуализатор интерьеров.

Географически нахожусь в Ростове-на-Дону, проекты в 3d создаю по всей России. Буду полезна частным дизайнерам, а также студиям и бюро.

Нам точно по пути, если:

- Вы помогаете Заказчику увидеть пространство интерьера ДО начала ремонта;

- Ваша идея в проекте нуждается в красивой презентации - 3d визуализации;

- Вы цените важный ресурс - время ( своё, партнера, заказчика) и оперативно даете обратную связь;

- обожаете четкое техзадание и не упускаете важные детали в нем.

Если не менее 3х пунктов, указанных выше, близки Вам, значит, наша совместная работа будет продуктивной.

3d визуализация интерьера нужна уже вчера? Пишите в лс.