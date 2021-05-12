3d визуализатор
Приветствую!
Елена Мирошниченко, 3d визуализатор интерьеров.
Географически нахожусь в Ростове-на-Дону, проекты в 3d создаю по всей России. Буду полезна частным дизайнерам, а также студиям и бюро.
Нам точно по пути, если:
- Вы помогаете Заказчику увидеть пространство интерьера ДО начала ремонта;
- Ваша идея в проекте нуждается в красивой презентации - 3d визуализации;
- Вы цените важный ресурс - время ( своё, партнера, заказчика) и оперативно даете обратную связь;
- обожаете четкое техзадание и не упускаете важные детали в нем.
Если не менее 3х пунктов, указанных выше, близки Вам, значит, наша совместная работа будет продуктивной.
3d визуализация интерьера нужна уже вчера? Пишите в лс.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- 3d визуализация квартиры-студии для девушки26 просмотров
- 3d визуализация спальни24 просмотра
- 3d визуализация мини-кабинет в гостиной24 просмотра
- 3d визуализация кабинет большой22 просмотра
- 3d визуализация кабинет малый20 просмотров
- 3d визуализация гардеробной комнаты33 просмотра
- 3d визуализация детская комната для девочки22 просмотра
- 3d визуализация кухня-гостиная21 просмотр
- 3d визуализация ванная с подсветкой16 просмотров
- 3d визуализация гостевого санузла11 просмотров
- 3d визуализация детская комната для мальчика22 просмотра
- 3d визуализация детская комната для девочки26 просмотров