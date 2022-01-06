elenap4179

Транскрибация, редакция, корректировка, рерайтинг

Выполню транскрибацию – перевод речи из аудио или видео файлов в текст – в обычном текстовом редакторе Word, согласно Вашему ТЗ. Запись любой сложности – вебинар, семинар, лекция, монолог, диалог + большее количество участников, интервью, заседание, собрание и т.д.

Сделаю редакцию или корректировку текста – изменю стиль, удалю вводные слова, слова паразиты и т.д. согласно ТЗ.

Расставлю тайм-коды.

Опыт работы более 1,5 + профессиональное дополнительное обучение на транскрибатора в 2021 году.

По образованию преподаватель химии биологии; психолог, семейный психолог, консультант.

Цена всегда договорная, в зависимости от качества записи и сложности ТЗ.