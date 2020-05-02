Начинающий ответственный специалист

Образование: Среднее специальное: КТМУ (колледж технологий моделирования и управления) Высшее: СПБГУПТД (Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна)Направление: реклама и связи с общественностью.

Профессиональные навыки: - MC Word,Corel Draw.- Знание особенностей разных видов рекламы.- Оформление Инстаграма (шапка профиля, визуализация).- Настройка таргетированной рекламы с Инстаграме и Facebook.- Составление презентаций.

Личные качества:-Легко обучаема, компетентна, коммуникабельна, пунктуальна,ответственна.