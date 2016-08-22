elenarangelova

Контент менеджер
Есть опыт работы контент менеджером в сайте www.buhguru.com, работала в WordPress. Ранее заполняла информацией туристические сайты, делала подбор фотографий, тем, предложений. Создавала сайты с помощью Joomla - www.a-velis.com.
Работаю и с другими CMS.
Сейчас учусь на front-end developer-a, работаю в международной компании в качестве CMS uploader-a и использую в своей работе: HTML/CSS, PHP.
Всегда ответственно отношусь к любому виду работы.
На меня можно положиться.
Грамотный русский язык.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
9 лет назад
Joomla
В итоге - все сделано и сделано хорошо. Спасибо.
Ответный отзыв
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