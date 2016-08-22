elenarangelova

Контент менеджер

Есть опыт работы контент менеджером в сайте www.buhguru.com, работала в WordPress. Ранее заполняла информацией туристические сайты, делала подбор фотографий, тем, предложений. Создавала сайты с помощью Joomla - www.a-velis.com.

Работаю и с другими CMS.

Сейчас учусь на front-end developer-a, работаю в международной компании в качестве CMS uploader-a и использую в своей работе: HTML/CSS, PHP.

Всегда ответственно отношусь к любому виду работы.

На меня можно положиться.

Грамотный русский язык.