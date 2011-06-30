Оперативность и пунктуальность.

Образование высшее гуманитарное - историк, искусствовед. Опыт написания статей и редактирования около 10 лет. Огромное желание работать, совпадающее с возможностями. Врожденная грамотность. Обязательность и пунктуальность. Быстрая обучаемость новому, стремление к самосовершенствованию.