elenarsya

Елена elenarsya

 
57 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
специалист по интернет-рекламе РСЯ

Здравствуйте, меня зовут Елена.  Настрою вам интернет рекламу в Яндекс Директ за небольшуюсумму.  Так же я сделаю аудит сайта и

вашей рекламной кампании. За аудит попрошу только отзыв о моей работе.Прошла тренинг специалистпо интернет -рекламе 3.0, усиленно изучила самые современные технологии рекламы

(Директ – Коммандер, Яндекс – Метрика, оптимизация рекламы , ретаргетинг,  аудит сайта и действующей рекламной компании).Мои контакты :  Skype:   live:elena.o68      в контакте: https://vk.com/id231812842эл. почта:   [email protected]       т. 89505981498С уважением, Елена