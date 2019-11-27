специалист по интернет-рекламе РСЯ

Здравствуйте, меня зовут Елена. Настрою вам интернет рекламу в Яндекс Директ за небольшуюсумму. Так же я сделаю аудит сайта и

вашей рекламной кампании. За аудит попрошу только отзыв о моей работе.Прошла тренинг специалистпо интернет -рекламе 3.0, усиленно изучила самые современные технологии рекламы

(Директ – Коммандер, Яндекс – Метрика, оптимизация рекламы , ретаргетинг, аудит сайта и действующей рекламной компании).Мои контакты : Skype: live:elena.o68 в контакте: https://vk.com/id231812842эл. почта: [email protected] т. 89505981498С уважением, Елена