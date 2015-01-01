elenashabalina

РЕЗЮМЕ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ

1999 - 2004 «Пермский государственный университет» (очная форма).

Факультет: современных иностранных языков и литератур

Присуждена квалификация: Филолог. Преподаватель немецкого языка и литературы. Переводчик по специальности «Филология. Немецкий язык и литература»

Получен диплом с отличием

2005 – 2008 «Пермский государственный университет» (очно-заочная форма).

Факультет: экономический

Присуждена квалификация: Экономист по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

В 2014г. защита кандидатской диссертации, присвоено ученое звание: кандидат филологических наук.

В 1999г. с серебряной медалью окончила школу № 12 с углублённым изучением немецкого языка.

ОПЫТ РАБОТЫ: 2010 – по настоящее время, немецкая компания, частичная занятость

Деятельность организации: проектирование в сфере калийной промышленности

Должность:переводчик немецкого языка

Должностные обязанности: переводы совещаний, перевод контрактов, технической документации, презентаций, рабочих протоколов, документации для инвестиционных

проектов.

2006 – 2010 ООО «Уралкалий Инжиниринг», полная занятость

Деятельность организации: инжиниринговые услуги,проектирование

Должность: переводчик немецкого языка

Должностные обязанности: устные и письменные переводы, в том числе переводы чертежей в AutoCAD,переводы совещаний, переводы в цехах/на стройплощадках: механо-технологическое

оборудование, строительство, технология обогащения, горное производство,

юридическая документация, бухгалтерский учёт, финансовая отчетность.

2004 – 2006, ООО «ФАБ/Восток», полная занятость

Деятельность организации: строительство нефте-, газо-,трубопроводов.

Должность: секретарь-переводчик

Должностные обязанности: организация работы секретариата; письменный и устный перевод с/на немецкий язык (техническая документация, отчеты, счета, контракты, таможенная документация).

2004 – 2006 «Пермский государственный университет», частичная занятость

Должность: Преподаватель немецкого языка

Должностные обязанности: преподавание немецкого языка для студентов старших курсов

Рекомендации: Зырянова Татьяна Владимировна, руководитель отдела переводов ООО "Уралкалий Инжиниринг", тел.: 8 912 785 38 95

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ:

Коммуникабельность, целеустремленность, высокий уровень ответственности.

Системное мышление и способность выполнять работу в срок.

В работе с коллегами вежлива и корректна.

Грамотная устная речь, грамотное письмо.

Без вредных привычек.

Навыки:

- аналитическая работа в интернете

- телефонные переговоры

- опыт выступления перед аудиторией свыше 50 человек