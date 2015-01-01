elenashabalina

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ
1999 - 2004 «Пермский государственный университет» (очная форма).
Факультет: современных иностранных языков и литератур
Присуждена квалификация: Филолог. Преподаватель немецкого языка и литературы. Переводчик по специальности «Филология. Немецкий язык и литература»
Получен диплом с отличием
2005 – 2008 «Пермский государственный университет» (очно-заочная форма).
Факультет: экономический
Присуждена квалификация: Экономист по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
В 2014г. защита кандидатской диссертации, присвоено ученое звание: кандидат филологических наук.
В 1999г. с серебряной медалью окончила школу № 12 с углублённым изучением немецкого языка.
ОПЫТ РАБОТЫ: 2010 – по настоящее время, немецкая компания, частичная занятость
Деятельность организации: проектирование в сфере калийной промышленности
Должность:переводчик немецкого языка
Должностные обязанности: переводы совещаний, перевод контрактов, технической документации, презентаций, рабочих протоколов, документации для инвестиционных
проектов.
2006 – 2010 ООО «Уралкалий Инжиниринг», полная занятость
Деятельность организации: инжиниринговые услуги,проектирование
Должность: переводчик немецкого языка
Должностные обязанности: устные и письменные переводы, в том числе переводы чертежей в AutoCAD,переводы совещаний, переводы в цехах/на стройплощадках: механо-технологическое
оборудование, строительство, технология обогащения, горное производство,
юридическая документация, бухгалтерский учёт, финансовая отчетность.
2004 – 2006, ООО «ФАБ/Восток», полная занятость
Деятельность организации: строительство нефте-, газо-,трубопроводов.
Должность: секретарь-переводчик
Должностные обязанности: организация работы секретариата; письменный и устный перевод с/на немецкий язык (техническая документация, отчеты, счета, контракты, таможенная документация).
2004 – 2006 «Пермский государственный университет», частичная занятость
Должность: Преподаватель немецкого языка
Должностные обязанности: преподавание немецкого языка для студентов старших курсов
Рекомендации: Зырянова Татьяна Владимировна, руководитель отдела переводов ООО "Уралкалий Инжиниринг", тел.: 8 912 785 38 95
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ:
Коммуникабельность, целеустремленность, высокий уровень ответственности.
Системное мышление и способность выполнять работу в срок.
В работе с коллегами вежлива и корректна.
Грамотная устная речь, грамотное письмо.
Без вредных привычек.
Навыки:
- аналитическая работа в интернете
- телефонные переговоры
- опыт выступления перед аудиторией свыше 50 человек