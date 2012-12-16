elenashilo

Пишу много, пишу грамотно, пишу с Любовью

В зависимости от индивидуальных пожеланий клиентов, предлагаю широкий спектр услуг по доступным ценам:

- СЕО-копирайтинг с человеческим лицом

- Продающие и рекламные авторские тексты. Под силу любое описание товара, игра на эмоциях потребителя.

- Ориентировка на целевую аудиторию. Разные стили написания для разной аудитории. Деловой, сленг, молодежный, ориентированный на разные категории людей.

- Рерайтинг. Большие объемы в самые короткие сроки.

- Расшифровка аудио.