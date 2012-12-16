elenashilo

Елена Шиловская elenashiloelenashilo
40 летРоссия/Новотроицк
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Пишу много, пишу грамотно, пишу с Любовью
В зависимости от индивидуальных пожеланий клиентов, предлагаю широкий спектр услуг по доступным ценам:
- СЕО-копирайтинг с человеческим лицом
- Продающие и рекламные авторские тексты. Под силу любое описание товара, игра на эмоциях потребителя.
- Ориентировка на целевую аудиторию. Разные стили написания для разной аудитории. Деловой, сленг, молодежный, ориентированный на разные категории людей.
- Рерайтинг. Большие объемы в самые короткие сроки.
- Расшифровка аудио.
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