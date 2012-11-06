Сайты различной сложности и ценового диапазона (от бюджетных до требующих большей детальной проработки и качества)

Интернет-магазины , корпоративные визитки,тематические порталы. Работаю с Cms Joomla, Open cart, Dle

Более полное портфолио и отзывы можно посмотреть на free-lance.ru/ikea000

Есть ИП, возможно заключение официального договора и оплата через р/с