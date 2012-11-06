Сайты различной сложности и ценового диапазона (от бюджетных до требующих большей детальной проработки и качества)
Интернет-магазины , корпоративные визитки,тематические порталы. Работаю с Cms Joomla, Open cart, Dle
Более полное портфолио и отзывы можно посмотреть на free-lance.ru/ikea000
Есть ИП, возможно заключение официального договора и оплата через р/с
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Rubix -Дистрибьютер детских игровых комплексов138 просмотров
- Магазин женского белья163 просмотра
- Сайт- портфолио свадебного стилиста196 просмотров
- FMCGnews.ru -информационный портал о новостях рынк149 просмотров
- Бр* -группа компаний163 просмотра
Интернет-магазины
нет отзывов
от $700
от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга