elenastep

Елена elenastep

 
46 летРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Сайты различной сложности и ценового диапазона (от бюджетных до требующих большей детальной проработки и качества)

Интернет-магазины , корпоративные визитки,тематические порталы. Работаю с Cms Joomla, Open cart, Dle

Более полное портфолио и отзывы можно посмотреть на free-lance.ru/ikea000

Есть ИП, возможно заключение официального договора и оплата через р/с

JoomlaDLE
Интернет-магазины
нет отзывов
от $700
от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга