Таргетолог (Fb, IG)
В зависимости от ниши эксперта я делаю:
- регистрации 20-60 руб.
- продажи 30-100 руб. (с ценой продукта до 3500 руб.)
А также являюсь куратором в онлайн-школах: помогаю новичкам и уже опытным таргетологам получать новые знания.
Всегда нацелена на результат не только своей работы, но и всего проекта.
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Проходила обучения: на помощника инфопредпринимателя, технического специалиста Геткурса и Бизон 365, смм-специалиста, что позволяет мне более широко подходить к анализу проектов, видеть новые возможности и предлагать внедрять их для более эффективной работы рекламы и воронки в целом.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Таргетированная реклама в Инстаграм и Фейсбук33 просмотра