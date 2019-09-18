elenateresh

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Здоровый образ жизни – сложно или просто? Попробуйте! Не пожалеете!
В наше время считается модным вести здоровый образ жизни, который является неотъемлемой частью здорового общества в целом. За последние годы значительно усложняется общественная жизнь, увеличиваются риски экологических и техногенных катастроф, появляется нестабильность в политической и военной обстановке, возрастает количество и меняется качество нагрузок на организм человека. Все это приводит к негативным сдвигам в здоровье , провоцирует развитие различных заболеваний. Единого понятия здорового образа жизни не существует до сих пор.
ВОЗ выделяет факторы, влияющие на здоровье человека:
- окружающая среда,
- генетические заболевания, наследственная предрасположенность,
- уровень здравоохранения,
- здоровый образ жизни.
Многие считают, что придерживаться здорового образа жизни крайне тяжело и ассоциируют его лишь с ограничениями, запретами и отказом от всех радостей жизни. На самом деле – это намного проще и интереснее. А наградой вам будет отличное самочувствие, хорошее настроение и активное долголетие.
Придерживайтесь несложных советов и вы убедитесь в этом.
ПИТАНИЕ:
- всегда завтракайте, это помогает быть активным в течение дня, ускорит метаболизм.
- ограничьте количество кофе до 1-2 чашек в день , кофеин полезен в небольших количествах как стимулятор нервной системы.
- не употребляйте в пищу консервы, ешьте настоящую еду: рыбу, мясо, овощи и фрукты. При этом растительная пища должна составлять не менее 60% рациона. Старайтесь подвергать продукты наименьшей термической обработке, так в них сохраниться максимум питательных веществ.
- при приготовлении пищи продукты варите, готовьте на пару или тушите.
- откажитесь от копченой, жаренной, жирной пищи.
- не принимайте пищевые добавки и БАДы, польза от них не доказана.
- пейте побольше воды, рекомендуемая суточная норма- 1,5- 2,0 литра.
- ограничьте количество потребляемой соли и по возможности, откажитесь от сахара.
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ:
- делайте утреннюю зарядку 15 – 20 минут ежедневно.
- если на работе вы в основном сидите, работаете за компьютером, регулярно делайте перерывы, встаньте, походите, разомните шею и позвоночник, сделайте упражнения для глаз.
- занимайтесь спортом. Каким именно – выберите для себя оптимальный вариант – йога, танцы, пилатес, плавание.
- ходите пешком, не пользуйтесь лифтом, когда это возможно.
- посещайте музеи, кино, выставки, концерты, встречайтесь с друзьями.
ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ:
- почаще улыбайтесь, при этом организм выбрасывает в кровь гормоны счастья.
- гоните плохое настроение, ведь пессимизм приводит к хронической усталости.
- поменьше стрессов, ведь именно от них стареет организм и появляются морщинки. В любых ситуациях держите себя в руках и не теряйте головы.
- радуйтесь жизни, старайтесь найти позитивные моменты даже в мелочах, которые нас окружают.
ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК:
- бросьте курить! Это вполне реально, главное – поверить в себя.
- откажитесь от алкоголя или ограничьте количество его потребления до минимума.
- не употребляйте наркотики.
ЗДОРОВЫЙ СОН:
- спите не меньше 7 -8 часов в сутки.
- придерживайтесь режима: ложитесь спать и просыпайтесь каждый день в одно и то же время.
СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ:
- посещайте врача один раз в год, даже если вы считаете себя полностью здоровым.
- следите за полостью рта, посещайте стоматолога 2 раза в год.
- не терпите, если организм сигнализирует о заболевании. Боль, слабость, жажда, потеря веса – это повод обратиться к врачу.
- периодически измеряйте свой пульс и давление, следите за весом, контролируйте двигательную активность.
РАБОТАЙТЕ И ОТДЫХАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ:
- работа должна быть любимой, приносить моральное удовлетворение, а не только материальные блага.
- умейте отдыхать, планируйте отпуск, путешествуйте, получайте новые эмоции и впечатления.
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