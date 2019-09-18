elenateresh

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Тексты тематики "медицина". Работаю в медицинской сфере 30 лет, гарантирую высшее качество работы в данной тематике.

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Здоровый образ жизни – сложно или просто? Попробуйте! Не пожалеете!

В наше время считается модным вести здоровый образ жизни, который является неотъемлемой частью здорового общества в целом. За последние годы значительно усложняется общественная жизнь, увеличиваются риски экологических и техногенных катастроф, появляется нестабильность в политической и военной обстановке, возрастает количество и меняется качество нагрузок на организм человека. Все это приводит к негативным сдвигам в здоровье , провоцирует развитие различных заболеваний. Единого понятия здорового образа жизни не существует до сих пор.

ВОЗ выделяет факторы, влияющие на здоровье человека:

окружающая среда,

генетические заболевания, наследственная предрасположенность,

уровень здравоохранения,

здоровый образ жизни.

Образ жизни человека, направленный на поддержание физического, морального и психического здоровья, на профилактику заболеваний и укрепление организма – это и есть здоровый образ жизни.

Многие считают, что придерживаться здорового образа жизни крайне тяжело и ассоциируют его лишь с ограничениями, запретами и отказом от всех радостей жизни. На самом деле – это намного проще и интереснее. А наградой вам будет отличное самочувствие, хорошее настроение и активное долголетие.

Придерживайтесь несложных советов и вы убедитесь в этом.

ПИТАНИЕ:

всегда завтракайте, это помогает быть активным в течение дня, ускорит метаболизм.

ограничьте количество кофе до 1-2 чашек в день , кофеин полезен в небольших количествах как стимулятор нервной системы.

не употребляйте в пищу консервы, ешьте настоящую еду: рыбу, мясо, овощи и фрукты. При этом растительная пища должна составлять не менее 60% рациона. Старайтесь подвергать продукты наименьшей термической обработке, так в них сохраниться максимум питательных веществ.

при приготовлении пищи продукты варите, готовьте на пару или тушите.

откажитесь от копченой, жаренной, жирной пищи.

не принимайте пищевые добавки и БАДы, польза от них не доказана.

пейте побольше воды, рекомендуемая суточная норма- 1,5- 2,0 литра.

ограничьте количество потребляемой соли и по возможности, откажитесь от сахара.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ:

делайте утреннюю зарядку 15 – 20 минут ежедневно.

если на работе вы в основном сидите, работаете за компьютером, регулярно делайте перерывы, встаньте, походите, разомните шею и позвоночник, сделайте упражнения для глаз.

занимайтесь спортом. Каким именно – выберите для себя оптимальный вариант – йога, танцы, пилатес, плавание.

ходите пешком, не пользуйтесь лифтом, когда это возможно.

посещайте музеи, кино, выставки, концерты, встречайтесь с друзьями.

ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ:

почаще улыбайтесь, при этом организм выбрасывает в кровь гормоны счастья.

гоните плохое настроение, ведь пессимизм приводит к хронической усталости.

поменьше стрессов, ведь именно от них стареет организм и появляются морщинки. В любых ситуациях держите себя в руках и не теряйте головы.

радуйтесь жизни, старайтесь найти позитивные моменты даже в мелочах, которые нас окружают.

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК:

бросьте курить! Это вполне реально, главное – поверить в себя.

откажитесь от алкоголя или ограничьте количество его потребления до минимума.

не употребляйте наркотики.

ЗДОРОВЫЙ СОН:

спите не меньше 7 -8 часов в сутки.

придерживайтесь режима: ложитесь спать и просыпайтесь каждый день в одно и то же время.

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ:

посещайте врача один раз в год, даже если вы считаете себя полностью здоровым.

следите за полостью рта, посещайте стоматолога 2 раза в год.

не терпите, если организм сигнализирует о заболевании. Боль, слабость, жажда, потеря веса – это повод обратиться к врачу.

периодически измеряйте свой пульс и давление, следите за весом, контролируйте двигательную активность.

РАБОТАЙТЕ И ОТДЫХАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ:

работа должна быть любимой, приносить моральное удовлетворение, а не только материальные блага.

умейте отдыхать, планируйте отпуск, путешествуйте, получайте новые эмоции и впечатления.

Так что выбирайте, с чего вы смогли бы начать свой путь к здоровому образу жизни. Труднее всего сделать первый шаг. Начните с чего-то одного, и постепенно у вас все получится! Попробуйте, не пожалеете!

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