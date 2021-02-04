БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (АУТСОРСИНГ). УДАЛЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП. ВСЕ ГОРОДА РОССИИ.
Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме;
Составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности;
Постановка и восстановление учета;
Все системы налогообложения;
Налоговое планирование, оптимизация налогов;
Возмещение НДС из бюджета;
Сопровождение налоговых проверок;
Управленческий учет и Отчетность;
Финансовое планирование (бюджетирование);
Оптимизация Бизнес-процессов;
Автоматизация учета и Отчетности;
Внешнеэкономическая деятельность;
Консультации;
Привлечение финансирования для Бизнеса.
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