БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (АУТСОРСИНГ). УДАЛЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП. ВСЕ ГОРОДА РОССИИ.

Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме;

Составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности;

Постановка и восстановление учета;

Все системы налогообложения;

Налоговое планирование, оптимизация налогов;

Возмещение НДС из бюджета;

Сопровождение налоговых проверок;

Управленческий учет и Отчетность;

Финансовое планирование (бюджетирование);

Оптимизация Бизнес-процессов;

Автоматизация учета и Отчетности;

Внешнеэкономическая деятельность;

Консультации;

Привлечение финансирования для Бизнеса.