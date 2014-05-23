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Выполняю всё в строго оговоренные сроки.
Копирайт — от 45 рублей 1000 знаков без пробелов.
Рерайт — от 30 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Высшее Педагогическое Образование
Предпочтение отдаю темам:
- здоровый образ жизни.
- Косметология.
- Массаж, спа.
- правильное питание.
- физические нагрузки и тренировки.
- косметика (декоративная и уходовая).
- парфюмерия.
- мода (одежда, аксессуары, бренды и тд.).
- кино, сериалы.
- туризм.
- знаменитости.
- спортивные мероприятия любой направленности (Олимпиада, Чемпионаты Мира и Европы).
- музыка, все направления.
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