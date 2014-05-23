Качественный рерайт, копирайт.

Выполняю всё в строго оговоренные сроки.

Копирайт — от 45 рублей 1000 знаков без пробелов.

Рерайт — от 30 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Высшее Педагогическое Образование

Предпочтение отдаю темам:

- здоровый образ жизни.

- Косметология.

- Массаж, спа.

- правильное питание.

- физические нагрузки и тренировки.

- косметика (декоративная и уходовая).

- парфюмерия.

- мода (одежда, аксессуары, бренды и тд.).

- кино, сериалы.

- туризм.

- знаменитости.

- спортивные мероприятия любой направленности (Олимпиада, Чемпионаты Мира и Европы).

- музыка, все направления.