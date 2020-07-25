Окажу первую помощь в переводе аудио/видео в текст

Если Вам нужен надежный и добросовестный помощник, то очень ответственный бухгалтер в моем лице гарантирует отличное исполнение работы.

Мне нравится сам процесс транскрибации – во время перевода голоса в текст всегда узнаешь что-то новое для себя, расширяется кругозор, и, кроме всего прочего, работа для людей приносит удовлетворение, поэтому с удовольствием выполню Ваш заказ.

Бухгалтерия развивает внимательность: люблю точно выверенные "до последней копейки" работы, а суровость и сухость моей профессии легко компенсируются творческими увлечениями: чтением, ведением онлайн дневника, фотографией.

С детства много читаю, и поэтому грамотность у меня интуитивная, что очень помогает в работе с транскрибацией и текстами. Образование высшее экономическое, но мне больше нравится писать и слушать, слушать и писать. Я представительница старшего поколения, поэтому привыкла выполнять взятые на себя обязательства.