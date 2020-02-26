elenazuravleva26

Специалист по интернет-рекламе в РСЯ

Меня зовут Елена Журавлева.Я специалист в интернет- рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла курсы «Специалист по интернет-рекламе в РСЯ»,изучила самые современные технологии настройке рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно.То есть, я предлагаю настроить вам рекламу, а так же провести аудит сайта и анализ конкурентов совершенно бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Предлагаю обсудить детальнее.