eleniadigital

Комплексный интернет-маркетинг на результат (Контекст, таргет, контентная оптимизация)

Я действующий интернет-маркетолог в агентстве комплексного интернет-маркетинга в Москве. На данный момент есть свободное время для ведения порядка двух-трёх проектов. Занимаюсь комплексным ведением на результат. Что я умею: Проводить анализ целевой аудитории, конкурентов, ставить релевантные цели по проектуНастраивать Яндекс Директ,Google Ads, My Target, ВК, фб+инстанализировать результаты в Яндекс Метрике, Google Analytics, CalltouchПроводить внутреннюю контентную Seo оптимизациюСтавить и контролировать задачки подрядчикам: веб-мастера, дизайнерам, копирайтерамГенерировать идеи, гипотезы для улучшения результатов (к примеру, по юзабилити сайта)Есть кейсы в следующих тематиках: автошкола, бьюти, b2b, производство (кессоны, радиаторы), медицина (стоматология, центр нейрореабилитации), финансовая тематика, строительство деревянных домов, строительная тематика, услуги по архивации документов и т.д.