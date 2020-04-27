elenich-denis

О себе:
Контекстной рекламой я занимаюсь уже 6 лет.
2013-2016 гг работал в агентстве Center of marketing and communication.
С 2016 года работаю частно.
Перед началом работы провожу анализ рыночной ниши и перспектив конкретного проекта. Берусь только за то, в чём уверен на 100% и довожу до конца.
Мои слуги:
Настройка контекстной рекламы под ключ в Яндекс и Google (Поиск, РСЯ/КМС, Ретаргетиг).
Что входит:
-Определение целей рекламной кампании
-Медиапланирование (прогноз ставок и количества целевых действий)
-Установка и настройка целей счетчиков аналитики Яндекс.Метрика и Google.Analitics
-Подключение сервисов сквозной аналитики и коллтрекинга.
-Анализ конкурентов: объявления, ключевые запросы, торговые предложения,
-Сбор полного семантического ядра запросов по выбранной тематике
-Группировка запросов в логические группы и определение посадочной страницы для
каждой из них
-Сбор минус-слов, чтобы не показываться по нецелевым запросам
-Составление объявлений с учетом потребностей аудитории и выгодно отличающихся
от объявлений конкурентов
-Развертывание структуры кампании на аккаунте
-Настройка параметров кампаний: визитки, быстрые ссылки, все расширения, UTM
метки и корректировки ставок
-Срок выполнения от 1-2 рабочих дней в зависимости от сложности проекта.
-После запуска ежедневно в течение 7 дней веду и оптимизирую созданные рекламные компании (добавляю минус-слова, произвожу чистку неэффективных фраз и площадок).
-Через неделю обсуждаем возможность дальнейшего сотрудничества
Ведение контекстной рекламы:
-Контроль ставок по фразам
-Чистка трафика списком минус-слов
-Повышение кликабельности объявления (CTR)
-Снижения цены клика (СРС)
-Отключение не эффективных ключевых слов
-Перевод конверсионных объявлений на повышенные стратегии
-Настройка стратегии bid-менеджер на основе ручного расчета конверсии
объявлений
-A|B тестирование заголовков, текстов и картинок
-Корректировка по полу, возрасту, дню, часу, сегменту пользователей
-Чистка некачественных площадок РСЯ
-Добавление объявлений с дополнительными ключевыми запросами
-Распределение запросов со статусом "мало показов" по новым
релевантным группам
-Изучение поведения посетителей сайта и составление рекомендаций для улучшения
юзабилити
-Техническая поддержка и индивидуальные консультации