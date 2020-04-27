elenich-denis

Специалист по контекстной рекламе

О себе:

Контекстной рекламой я занимаюсь уже 6 лет.

2013-2016 гг работал в агентстве Center of marketing and communication.

С 2016 года работаю частно.

Перед началом работы провожу анализ рыночной ниши и перспектив конкретного проекта. Берусь только за то, в чём уверен на 100% и довожу до конца.

Мои слуги:

Настройка контекстной рекламы под ключ в Яндекс и Google (Поиск, РСЯ/КМС, Ретаргетиг).

Что входит:

-Определение целей рекламной кампании

-Медиапланирование (прогноз ставок и количества целевых действий)

-Установка и настройка целей счетчиков аналитики Яндекс.Метрика и Google.Analitics

-Подключение сервисов сквозной аналитики и коллтрекинга.

-Анализ конкурентов: объявления, ключевые запросы, торговые предложения,

-Сбор полного семантического ядра запросов по выбранной тематике

-Группировка запросов в логические группы и определение посадочной страницы для

каждой из них

-Сбор минус-слов, чтобы не показываться по нецелевым запросам

-Составление объявлений с учетом потребностей аудитории и выгодно отличающихся

от объявлений конкурентов

-Развертывание структуры кампании на аккаунте

-Настройка параметров кампаний: визитки, быстрые ссылки, все расширения, UTM

метки и корректировки ставок

-Срок выполнения от 1-2 рабочих дней в зависимости от сложности проекта.

-После запуска ежедневно в течение 7 дней веду и оптимизирую созданные рекламные компании (добавляю минус-слова, произвожу чистку неэффективных фраз и площадок).

-Через неделю обсуждаем возможность дальнейшего сотрудничества

Ведение контекстной рекламы:

-Контроль ставок по фразам

-Чистка трафика списком минус-слов

-Повышение кликабельности объявления (CTR)

-Снижения цены клика (СРС)

-Отключение не эффективных ключевых слов

-Перевод конверсионных объявлений на повышенные стратегии

-Настройка стратегии bid-менеджер на основе ручного расчета конверсии

объявлений

-A|B тестирование заголовков, текстов и картинок

-Корректировка по полу, возрасту, дню, часу, сегменту пользователей

-Чистка некачественных площадок РСЯ

-Добавление объявлений с дополнительными ключевыми запросами

-Распределение запросов со статусом "мало показов" по новым

релевантным группам

-Изучение поведения посетителей сайта и составление рекомендаций для улучшения

юзабилити

-Техническая поддержка и индивидуальные консультации