elenka0808

Менеджер по работе с маркетплейсами (начинающий)

Изучаю работу с маркетплейсами (ЛК, карточки товара, анализ данных и тд), в связи этим с целью развития, получения нового опыта РАЗЫСКИВАЕТСЯ УДАЛЕННАЯ РАБОТА. Умею работать, хороший, грамотный исполнитель, в меру амбициозна, целеустремленная, есть желание ещё многому научиться. И очень жаль тратить время на поездки до работы и обратно (более 40 км в обе стороны, порядка 2,5 часов).

Опыт работы:

20 лет работы в банковской сфере, в основном на должности начальника отдела, г.Нижневартовск, г.Тюмень (2000-2020): АО Банк Ермак, ЗАО АКБ "Приобье", НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК (филиал г.Москва), Самотлорский филиал Запсибкомбанк, Ханты-Мансийский банк.

В связи с переездом в Тюмень ( сентябрь 2020)работала специалистом по работе клиентами в ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (03.2021 - 10.2021), с 10.2021 по настоящее время завхоз в МАОУ СОШ 7 г.Тюмень.

Образование:

Негосударственное образовательное учреждение профессионального образования Санкт-Петербургский Институт бизнеса и права 2000 год

экономика, экономика

Нижневартовский педагогический институт 1996 год

Физико- математический факультет, Математика, информатика и вычислительная техника

Повышение квалификации

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа»

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», Специалист по закупкам 2022

Навыки: Обучаемость умение работать в команде умение расставлять приоритеты умение руководить, брать ответственность на себя Пользователь ПК Деловая переписка Работа с большим объемом информации Грамотность Заключение договоров