elenkagorobin

программист, оператор пк, дизайнер-верстальщик

Горобинская Елена Владимировна

Должность: программист, оператор пк, дизайнер-верстальщик

Телефон: +79515206447

Эл. почта: [email protected]

Возраст: 27 лет

Семейное положение: состоит в браке, есть дети

Опыт работы

Системный администратор

июль 2009 - октябрь 2011

ЧП(г.Одесса)

IT, телеком, связь

системный администратор

Образование

СТИ (Северодонецкий технологический институт Восточноукраинского национального университета им. В. Даля), - 2009, КЭТ,системный программист, специалист

Ключевые навыки

Знание полного пакета Office,Corel Draw,Photoshop

Знание HTML,XML‚ CSS,

Немного знаю php.

Знание MySQL, Oracle.Опыт работы в 1С два года.

Иностранные языки: Английский (чтение и перевод)

Пользователь компьютера: продвинутый

Пожелания к работе

Работать честно с обеих сторон

Ключевые навыки

Опыт работы в 1С два года.

Иностранные языки: Английский (чтение и перевод)

Пользователь компьютера: продвинутый