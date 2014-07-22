elenkagorobin

Горобинская Елена Владимировна
Должность: программист, оператор пк, дизайнер-верстальщик
Телефон: +79515206447
Эл. почта: [email protected]
Возраст: 27 лет
Семейное положение: состоит в браке, есть дети
Опыт работы
Системный администратор
июль 2009 - октябрь 2011
ЧП(г.Одесса)
IT, телеком, связь
системный администратор
Образование
СТИ (Северодонецкий технологический институт Восточноукраинского национального университета им. В. Даля), - 2009, КЭТ,системный программист, специалист
Ключевые навыки
Знание полного пакета Office,Corel Draw,Photoshop
Знание HTML,XML‚ CSS,
Немного знаю php.
Знание MySQL, Oracle.Опыт работы в 1С два года.
Иностранные языки: Английский (чтение и перевод)
Пользователь компьютера: продвинутый
Пожелания к работе
Работать честно с обеих сторон
Ключевые навыки
Опыт работы в 1С два года.
Иностранные языки: Английский (чтение и перевод)
Пользователь компьютера: продвинутый