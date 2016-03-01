elenkapolihuk

Копирайтер

Опыт работы копирайтером – более 7 лет, работала как на удаленной основе, так и в офисе. Копирайт: новости,туристические статьи, авто-тематика на портале http://tolmax.ru, женские и

детские тематики, строительство, описания товаров, и многие другие направления.

Написание статей, как для поисковых систем, так и для простого читателя.Знания html, Title, keywordsи Description, основ SEO анализа текстов и прочие тонкости.Добавление статей и материалов в админку сайта, Битрикс, Virtuemartи пр.

По требованию предоставлю примеры работ.

Считаю удобным начать сотрудничество с выполнения ТЗ, чтобы вы смогли сразу оценить, подходит ли вам

мой уровень квалификации. Имею много свободного времени, а также нахожусь онлайн в удобное Вам время.