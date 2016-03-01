elenkapolihuk

Копирайтер
Опыт работы копирайтером – более 7 лет, работала как на удаленной основе, так и в офисе. Копирайт: новости,туристические статьи, авто-тематика на портале http://tolmax.ru, женские и
детские тематики, строительство, описания товаров, и многие другие направления.
Написание статей, как для поисковых систем, так и для простого читателя.Знания html, Title, keywordsи Description, основ SEO анализа текстов и прочие тонкости.Добавление статей и материалов в админку сайта, Битрикс, Virtuemartи пр.
По требованию предоставлю примеры работ.
Считаю удобным начать сотрудничество с выполнения ТЗ, чтобы вы смогли сразу оценить, подходит ли вам
мой уровень квалификации. Имею много свободного времени, а также нахожусь онлайн в удобное Вам время.
Действие аккаунта приостановлено!