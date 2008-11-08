elenkiss3108

Ищу работу ПЕРЕВОДЧИКА

Пестрякова Елена Константиновна

Адрес г. Саратов ул Б.Затонская, д.27, кв. 71

Телефон (8452)28-44-65, 8 927-14-13-007

E-mail [email protected]

Дата рождения 31/08/1987

Семейное положение: Не замужем

Предполагаемая позиция:

•ПЕРЕВОДЧИК англ/рус, рус/англ

Образование.

Н /Высшее (педагог англ/нем, переводчик в сфере профессиональной коммуникации)

сентябрь 2004. Педагогический Институт Саратовского Государственного Университета им. Н. Г. Чернышевского

ф-т иностранных языков, англ. отделение, очная форма обучения.

Владение иностранными языками.

Английский – свободно,

Немецкий – со словарем;

Владение компьютером.

•На уровне хорошего пользователя.

•Являюсь постоянным пользователем интернет.

Опыт работы.

2008 – по настоящее время - агентство «Селена», перевод корреспонденции;

2008 –переводческая практика в Торгово-Промышленной Палате;

2006 – по настоящее время – репетитор по англ. языку;

Персональная информация.

Пунктуальна, обязательна, исполнительна, коммуникабельна, стрессоустойчива, добросовестна, организаторские способности, умею работать в коллективе, практически всегда добиваюсь поставленных целей, имею креативное мышление, обладаю чувством юмора, веду ЗОЖ, без в/п, грамотная речь, ОГРОМНОЕ желание работать.