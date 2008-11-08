elenkiss3108

Елена Пестрякова elenkiss3108elenkiss3108
Ищу работу ПЕРЕВОДЧИКА
Пестрякова Елена Константиновна
Адрес г. Саратов ул Б.Затонская, д.27, кв. 71
Телефон (8452)28-44-65, 8 927-14-13-007
E-mail [email protected]
Дата рождения 31/08/1987
Семейное положение: Не замужем
Предполагаемая позиция:
•ПЕРЕВОДЧИК англ/рус, рус/англ
Образование.
Н /Высшее (педагог англ/нем, переводчик в сфере профессиональной коммуникации)
сентябрь 2004. Педагогический Институт Саратовского Государственного Университета им. Н. Г. Чернышевского
ф-т иностранных языков, англ. отделение, очная форма обучения.
Владение иностранными языками.
Английский – свободно,
Немецкий – со словарем;
Владение компьютером.
•На уровне хорошего пользователя.
•Являюсь постоянным пользователем интернет.
Опыт работы.
2008 – по настоящее время - агентство «Селена», перевод корреспонденции;
2008 –переводческая практика в Торгово-Промышленной Палате;
2006 – по настоящее время – репетитор по англ. языку;
Персональная информация.
Пунктуальна, обязательна, исполнительна, коммуникабельна, стрессоустойчива, добросовестна, организаторские способности, умею работать в коллективе, практически всегда добиваюсь поставленных целей, имею креативное мышление, обладаю чувством юмора, веду ЗОЖ, без в/п, грамотная речь, ОГРОМНОЕ желание работать.