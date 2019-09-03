Здравствуйте! Я Елена, интернет-маркетолог и веб-дизайнер на Tilda.

Более года я занимаюсь созданием сайтов на конструкторе Тильда, веб-дизайном, маркетингом.

Училась у Марии Солодар в школе маркетологов, у Эли Ходус на курсе технический помощник интернет-предпринимателя, у Дмитрия Чистова - созданию автоворонок в WhatsHelp.

В августе 2019 года запустила свою онлайн-школу китайского языка ChinaManka, выступив в качестве продюсера и взяв на себя все технические моменты. Сейчас работаем над автоматизацией школы и запуском уже второго курса.

Сейчас беру интересные проекты с бюджетом от 10 000 рублей.

Себя позиционирую как человека честного, открытого и ответственного. Я не боюсь говорить с вами об ошибках или консультировать в сложных моментах. Если работаю, то делаю это на совесть и результат, так как в первую очередь уважаю ваш выбор и наше время. Всегда остаюсь на связи и прилагаю максимум усилий. Каждая моя работа должна быть лучше предыдущей.

Буду рада сотрудничеству.