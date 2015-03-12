eleonora1978

Елеонора eleonora1978

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип для программного продукта

    Во вложении ориентиры лого по стилю, которое надо сделать. Нужны два варианта: один с треугольниками, второй - с вариацией циферблата. Более подробное ТЗ по цветам обсужу с выбранным исполнителем. Рассматриваю отклики с ответами на ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заказ статей

    Требования: уникальность текста - 100%, использование заданных ключевых слов, 3000 (+/- 150) беспробельных символов, техническая тема (желательно привести примеры по данной тематике). Текст следует форматировать по смыслу заголовками, использовать списки, где возможно. Загруженность: 2-5 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивная верстка одной страницы сайта

    Необходимо выполнить адаптивную верстку одной страинцы сайта. Страница состоит из 5-7 блоков и нескольких попапов. Дизайн современный. По сложности близко к http://www.tehnosila.ru/  и https://mediamarkt.pl/ Макеты предоставляю выбранному исполнителю. Требуються регулярные коммиты в гит ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка/натяжка на MODX сайта-визитки

    $150

    Нужна фиксированная верстка сайта-визитки и натяжка её на MODX Revo. Также рассматриваются варианты чего-то одного из этого: верстка или натяжка. Для верстки всего 7 макетов psd - подробнее вышлю понравившимся кандидатам. Для работы ...

    MODX
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натяжка сайта на MODX REVO

    Интересует долгосрочное сотрудничесвто с толковым программистом. Нужна качественная работа: - соблюдение внутренних стандартов качества (английское наименование переменных, разбиение на чанки, наличие русских заголовок у tv, разбиение tv по группам, оптимальный вызов снипетов: ...

    MODX
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Регулярный заказ статей

    Тематика: строительство. Требования: уникальность, использование заданных ключевых слов, 2500-3000 беспробельных символов, владение темой (желательно привести примеры по данной тематике). Форматирование текста: заголовки, использование списков (где возможо). Объем: 6-10 статей в неделю. Статьи присылать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужны регулярные статьи

    Тематика: строительство. Требования: уникальность, использование заданных ключевых слов, 2500-3000 беспробельных символов, владение темой (желательно привести примеры по данной тематике). Форматирование текста: заголовки, использование списков (где возможо). Объем: 6-10 статей в неделю. Статьи присылать ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн новостей

    Есть уже готовый дизайн. Готовый стиль. Нужно на основе их (не выбиваясь из общей стилистики) сделать страницу вывода всех новостей и страницу самой новости. С изюминкой, чтобы было красиво. Дизайн адаптивный. Прорисовывать все разрешения не ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

rudants
Антон 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка одной страницы сайта
Перед началом сотрудничества была поставлена интересная задача, понравилось работать над продуманным дизайном проекта. Оплата произведена своевременно, ответы на вопросы давались очень быстро. Спасибо за сотрудничество!
Антон - хороший исполнитель. Поставленные задачи в проекте выполнил, указанные правки были внесены. Спасибо за отличное сотрудничество!
Ответный отзыв
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Регулярный заказ статей
Очень понравилось работать с Елеонорой Четкое ТЗ, быстрая проверка, приятный стиль коммуникации, своевременная оплата на оговоренных условиях - аппетитный четырехслойный тортик для копирайтера!
Алексей - отличный исполнитель. Прекрасно справляется с технической тематикой. Рекомендую!
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