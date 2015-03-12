eleonora1978

Есть уже готовый дизайн. Готовый стиль. Нужно на основе их (не выбиваясь из общей стилистики) сделать страницу вывода всех новостей и страницу самой новости. С изюминкой, чтобы было красиво. Дизайн адаптивный. Прорисовывать все разрешения не ...