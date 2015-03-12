eleonora1978

Во вложении ориентиры лого по стилю, которое надо сделать. Нужны два варианта: один с треугольниками, второй - с вариацией циферблата. Более подробное ТЗ по цветам обсужу с выбранным исполнителем. Рассматриваю отклики с ответами на ...
- Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требования: уникальность текста - 100%, использование заданных ключевых слов, 3000 (+/- 150) беспробельных символов, техническая тема (желательно привести примеры по данной тематике). Текст следует форматировать по смыслу заголовками, использовать списки, где возможно. Загруженность: 2-5 ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить адаптивную верстку одной страинцы сайта. Страница состоит из 5-7 блоков и нескольких попапов. Дизайн современный. По сложности близко к http://www.tehnosila.ru/ и https://mediamarkt.pl/ Макеты предоставляю выбранному исполнителю. Требуються регулярные коммиты в гит ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $150
Нужна фиксированная верстка сайта-визитки и натяжка её на MODX Revo. Также рассматриваются варианты чего-то одного из этого: верстка или натяжка. Для верстки всего 7 макетов psd - подробнее вышлю понравившимся кандидатам. Для работы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
MODX Revo. общее: 1 статическая шапка 2 статический подвал 3 меню без подуровней 4 соцсети главная: 1 картинка и заголовок 2 преимущества ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Интересует долгосрочное сотрудничесвто с толковым программистом. Нужна качественная работа: - соблюдение внутренних стандартов качества (английское наименование переменных, разбиение на чанки, наличие русских заголовок у tv, разбиение tv по группам, оптимальный вызов снипетов: ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Тематика: строительство. Требования: уникальность, использование заданных ключевых слов, 2500-3000 беспробельных символов, владение темой (желательно привести примеры по данной тематике). Форматирование текста: заголовки, использование списков (где возможо). Объем: 6-10 статей в неделю. Статьи присылать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Тематика: строительство. Требования: уникальность, использование заданных ключевых слов, 2500-3000 беспробельных символов, владение темой (желательно привести примеры по данной тематике). Форматирование текста: заголовки, использование списков (где возможо). Объем: 6-10 статей в неделю. Статьи присылать ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть уже готовый дизайн. Готовый стиль. Нужно на основе их (не выбиваясь из общей стилистики) сделать страницу вывода всех новостей и страницу самой новости. С изюминкой, чтобы было красиво. Дизайн адаптивный. Прорисовывать все разрешения не ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад