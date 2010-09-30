Графический дизайнер, фотограф

Образование:

1997-2002 г.г. – Луганский Колледж Культуры и Искусств, Художественное отделение, специальность – графический дизайн.

Опыт работы:

2007-2010 г.г. – выполнение частных заказов (разработка фирменного стиля, дизайн полиграфических материалов, наружная реклама, веб-дизайн, проведение фотосъемок), удаленное сотрудничество с продюсерской компанией «Планета Мьюзик» (г. Киев), работа с фотобанками.

2006-2007 г.г. – ОТ «Блиц-Принт» (г. Киев), специалист по допечатной подготовке,

2003 –2006 г.г. – ЧП «Фест» (г. Луганск), дизайнер-полиграфист, специалист по цветокоррекции и допечатной подготовке, с 2004 г. – руководитель дизайн-отдела – разработка дизайн-концепций упаковочно-этикеточной продукции, сопроводительных POS-материалов, реклама в СМИ, наружная реклама и допечатная подготовка макетов для офсетной печати, флексо-печати, ротогравюры, широкоформатной печати и т. п.

2002 г. – РА «Далет» (г. Луганск), креативный дизайнер.

2001-2002 г.г. – выполнение частных заказов (разработка фирменного стиля, дизайн полиграфических материалов, наружная реклама, дизайн интерьеров частных и общественных помещений).

Дополнительные профессиональные навыки:

- Умение рисовать «руками»

- Обширный опыт в проведении профессиональной студийной рекламной предметной и модельной фотосъемки, а также репортажной фотосъемки (в качестве фотографа)