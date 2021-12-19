eletskovam

Разработка логотипов, фирменного стиля, дизайн полиграфической продукции, верстка, инфографика, векторная графика, обработка фото.

Работаю в программах: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma.

Занимаюсь дизайном и подготовкой в печать: Книги, буклеты, журналы, плакаты, листовки, открытки, календари, визитки, фирменные бланки, конверты, наклейки, брошюры, каталоги, папки и многое др.

Векторная графика: Иллюстрации, отрисовка диаграмм.

А также занимаюсь обработкой фото: Ретушь, цветокоррекция, обтравка.