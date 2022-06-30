Приглашаю в онлайн-школу Skyeng

Меня зовут Елена я представляю онлайн-школу английского языка. Нам требуется преподаватель с нагрузкой от 12 часов в неделю, занятия проходят удаленно, один на один с учеником на современной интерактивной платформе. Доход в среднем 35000-75000 руб./мес.

Почему вам удобно сотрудничать со Skyeng﻿? • Вам не нужно искать учеников, и вы можете установить индивидуальное расписание и регулировать свою нагрузку• Вы тратите меньше времени на каждый урок без ущерба для качества: проверка домашних заданий, подготовка материалов и другая рутина - автоматизированы с помощью платформы Vimbox• Вам не нужно тратить время и деньги на дорогу, вы не заполняете какие-либо бумаги и отчеты• В вашем распоряжении бесценная база полезных материалов, курсы повышения квалификации и профессиональный рост• В личном кабинете вы видите начисления за проведенные уроки - прозрачно и быстро Как стать нашим преподавателем?Зарегистрируйтесь на нашем сайте здесь﻿