elf-company

Web-разработка, настройка и администрирование серверов

1) Web-разработка с применением PHP+HTML+JavaScript+PostgreSQL - разработал свой PHP-фреймворк и библиотеку JavaScript-виджетов (на базе jqwidgets, но с исправлениями интерфейсных функций);

2) Есть опыт разработки на C/C++ (давно делал несколько систем на Builder C++, не так давно - на QT), Java;

3) Проектирование систем сбора, хранения и обработки данных (различные системы учета, CRM-системы), в том числе проектирование баз данных;

4) Настройка и администрирование Linux-серверов (Apache, NGinx, openvpn, firewall, Samba ....);