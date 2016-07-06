elf-company

Web-разработка, настройка и администрирование серверов
1) Web-разработка с применением PHP+HTML+JavaScript+PostgreSQL - разработал свой PHP-фреймворк и библиотеку JavaScript-виджетов (на базе jqwidgets, но с исправлениями интерфейсных функций);
2) Есть опыт разработки на C/C++ (давно делал несколько систем на Builder C++, не так давно - на QT), Java;
3) Проектирование систем сбора, хранения и обработки данных (различные системы учета, CRM-системы), в том числе проектирование баз данных;
4) Настройка и администрирование Linux-серверов (Apache, NGinx, openvpn, firewall, Samba ....);