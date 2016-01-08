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Образование1987-1992гг.-обучение на факультете иностранных языковгосударственного педагогического института по специальности «Преподаватель французского

и немецкого языков»1999-2001гг.-обучение на экономическом факультете всельскохозяйственной академии им.профессора И.И.Иванова с присуждением

квалификации экономист по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». Дополнительная информацияВладею компьютером на уровне опытного пользователя, 1С бухгалтерия,французским и немецким языками