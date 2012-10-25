Нужно зарегистрироваться на rookee.ru, чтобы потом передать доступ к этому аккаунту мне Создать там проект для продвижения (любого сайта) и добавить в него с помощью кнопки "импортировать запросы" 83 экселевских файла. Все просто, но займет время. Оплата ...