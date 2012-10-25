Принимаю кулинарные рецепты и хенд-мейд мастер-классы, можно рерайт, но с вашими оригинальными пошаговыми фото. Постоянное сотрудничество, до 50 статей в месяц от одного пользователя, одна статья по 50 руб.
- $100Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
С помощью формы поиска в шапке news360 [точка] com ищете заданную тему, например "Entartaiment" Он покажет статьи по этой теме, выбираете неповторяющиеся статьи, открываете их страницы. Копируете адрес ссылки у кнопки "Read Original" и ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5000
Необходимо разработать первую версию клиент-серверного приложения под ios. Есть бюджет, ТЗ, дизайн и бэкэнд в процессе. Нужно сделать ios часть. Если у вас >=1 приложения в апсторе, прошу отметиться. Лучше сразу кидать ссылки на ваши ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно зарегистрироваться на rookee.ru, чтобы потом передать доступ к этому аккаунту мне Создать там проект для продвижения (любого сайта) и добавить в него с помощью кнопки "импортировать запросы" 83 экселевских файла. Все просто, но займет время. Оплата ...Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Есть ряд страниц сайта вида http:/сайт.ru/13053 http:/сайт.ru/13054 http:/сайт.ru/13055 и тд. Надо открывать эти страницы по порядку и копировать с них одну верхнюю строчку текста в файл. Сначала надо перебрать 2000 таких страниц, не на каждой есть строчка для копирования. ...Прочее8 заявокЗакрыт11 лет назад