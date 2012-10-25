elfak

Баженов Алексей elfak

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Кулинарные рецепты и хенд-мейд мастер-классы

    $100

    Принимаю кулинарные рецепты и хенд-мейд мастер-классы, можно рерайт, но с вашими оригинальными пошаговыми фото. Постоянное сотрудничество, до 50 статей в месяц от одного пользователя, одна статья по 50 руб.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать по сайту ссылки на статьи

    $100

    С помощью формы поиска в шапке news360 [точка] com ищете заданную тему, например "Entartaiment" Он покажет статьи по этой теме, выбираете неповторяющиеся статьи, открываете их страницы. Копируете адрес ссылки у кнопки "Read Original" и ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка ios-приложения

    $5000

    Необходимо разработать первую версию клиент-серверного приложения под ios. Есть бюджет, ТЗ, дизайн и бэкэнд в процессе. Нужно сделать ios часть. Если у вас &gt;=1 приложения в апсторе, прошу отметиться. Лучше сразу кидать ссылки на ваши ...

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простая, но времезатратная работа

    $50

    Нужно зарегистрироваться на rookee.ru, чтобы потом передать доступ к этому аккаунту мне Создать там проект для продвижения (любого сайта) и добавить в него с помощью кнопки "импортировать запросы" 83 экселевских файла. Все просто, но займет время. Оплата ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перебрать страницы, копируя с них по одной строке

    $100

    Есть ряд страниц сайта вида http:/сайт.ru/13053 http:/сайт.ru/13054 http:/сайт.ru/13055 и тд. Надо открывать эти страницы по порядку и копировать с них одну верхнюю строчку текста в файл. Сначала надо перебрать 2000 таких страниц, не на каждой есть строчка для копирования. ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Miss_Valeria
Валерия 
35 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Простая, но времезатратная работа
Приятный и точный заказчик, сотрудничество прошло положительно.
Приятная, адекватная девушка. Работу сделала оперативно и в срок, я доволен, спасибо :)
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