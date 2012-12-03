Здравствуйте!

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее. Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусства по специальности образовательное и декоративно-прикладное искусство, квалификация художника-графика, дизайнера-преподавателя.

Владею программами Photoshop, CorelDraw, Illustrator.

Рисую иконки, персонажи 2D,персонажи, объекты и текстуры для казуальных игр, плакаты,визитки,брошюры.

Рисую от руки

Опыт работы более 2-х лет

Работаю кроме выходных и праздников но могут быть и исключения

Личные качества: целеустремлённость,честность, порядочность