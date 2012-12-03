elff986

Ольга elff986

 
37 летУкраина/Кропивницкий
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Здравствуйте!

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее. Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусства по специальности образовательное и декоративно-прикладное искусство, квалификация художника-графика, дизайнера-преподавателя.

Владею программами Photoshop, CorelDraw, Illustrator.

Рисую иконки, персонажи 2D,персонажи, объекты и текстуры для казуальных игр, плакаты,визитки,брошюры.

Рисую от руки

Опыт работы более 2-х лет

Работаю кроме выходных и праздников но могут быть и исключения

Личные качества: целеустремлённость,честность, порядочность

CorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#424
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#1450
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#1495
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $40
от 6 дней
#4079