Здравствуйте!
ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее. Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусства по специальности образовательное и декоративно-прикладное искусство, квалификация художника-графика, дизайнера-преподавателя.
Владею программами Photoshop, CorelDraw, Illustrator.
Рисую иконки, персонажи 2D,персонажи, объекты и текстуры для казуальных игр, плакаты,визитки,брошюры.
Рисую от руки
Опыт работы более 2-х лет
Работаю кроме выходных и праздников но могут быть и исключения
Личные качества: целеустремлённость,честность, порядочность
Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
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от $30
от 3 дней
#424
Верстка полиграфии
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от $20
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#1450
Наружная реклама
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от $30
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Дизайн сайтов
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от $40
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#4079