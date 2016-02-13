Разработка дизайна сайтов

Цены:

Дизайн сайта от 50$ (главная страница от 40$, внутренняя от 10$)

Дизайн landing page от 60$

Сотрудничая со мной вы получите:

Оригинальный и гармоничный дизайн, который сможет привлечь новых клиентов к вашему продукту или услуге

Индивидуальный подбор цветовых решений и инфографики

Учет всех Ваших пожеланий и доведение макета до необходимого уровня

Ответственность и порядочность в работе

Люблю точность и пунктуальность, поэтому своевременно отвечаю в skype и требую того же от своих заказчиков.

Имею художественное образование и применяю полученные навыки в дизайне, что положительным образом сказывается на результате.

Оплата: