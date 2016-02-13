elfialka

Эля elfialka

 
38 летРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Разработка дизайна сайтов

Цены:

  • Дизайн сайта от 50$ (главная страница от 40$, внутренняя от 10$)
  • Дизайн landing page от 60$

Сотрудничая со мной вы получите:

  • Оригинальный и гармоничный дизайн, который сможет привлечь новых клиентов к вашему продукту или услуге
  • Индивидуальный подбор цветовых решений и инфографики
  • Учет всех Ваших пожеланий и доведение макета до необходимого уровня
  • Ответственность и порядочность в работе
Люблю точность и пунктуальность, поэтому своевременно отвечаю в skype и требую того же от своих заказчиков. 

Имею художественное образование и применяю полученные навыки в дизайне, что положительным образом сказывается на результате.

Оплата:

  • Webmoney
  • Yandex деньги
  • Сбербанк
  • PayPal
Дизайн лендингаДизайн сайтаИнфографика
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