Разработка дизайна сайтов
Цены:
- Дизайн сайта от 50$ (главная страница от 40$, внутренняя от 10$)
- Дизайн landing page от 60$
Сотрудничая со мной вы получите:
- Оригинальный и гармоничный дизайн, который сможет привлечь новых клиентов к вашему продукту или услуге
- Индивидуальный подбор цветовых решений и инфографики
- Учет всех Ваших пожеланий и доведение макета до необходимого уровня
- Ответственность и порядочность в работе
Имею художественное образование и применяю полученные навыки в дизайне, что положительным образом сказывается на результате.
Оплата:
- Webmoney
- Yandex деньги
- Сбербанк
- PayPal
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Портфолио
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