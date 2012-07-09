Создание социальных сетей - Social Networking
Разработка сайтов любой сложности.
Отличное знание и опыт работы с Wordpress / Elgg.
Знаком со всеми современными CMS.
SEO оптимизация готовых проектов для ru \ eng.
Знание HTML5, CSS3, PHP, JS.
Консультации системного администратора (Linux, Apache, MySQL, Windows).
Юридические услуги и консультации (гражданское, земельное, налоговое, административное, уголовное право).
Дизайн и верстка web-проектов.
Опыт и знание работы с Photoshop, Flash-Video-Sound редакторами.
Ответственность и серьезность.
Действие аккаунта приостановлено!