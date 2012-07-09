elgg_dev

Ривер elgg_dev

 
43 годаРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Создание социальных сетей - Social Networking

Разработка сайтов любой сложности.

Отличное знание и опыт работы с Wordpress / Elgg.

Знаком со всеми современными CMS.

SEO оптимизация готовых проектов для ru \ eng.

Знание HTML5, CSS3, PHP, JS.

Консультации системного администратора (Linux, Apache, MySQL, Windows).

Юридические услуги и консультации (гражданское, земельное, налоговое, административное, уголовное право).

Дизайн и верстка web-проектов.

Опыт и знание работы с Photoshop, Flash-Video-Sound редакторами.

Ответственность и серьезность.

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLLinuxApacheFlashPhotoshopSEO-оптимизация