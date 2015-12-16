eli_dor

Илья Дорофеев eli_dor

 
36 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать красивую инфографику на основе текста

    [b]Срок: [/b]до 15:00, 17 декабря. [b]Общие сведения: [/b]нужно сделать инфографику на основе [url=https://docs.google.com/document/d/1TVvVKOkoIQm0zY8OL0LUuXRkCtxn0ZNm2clL6ON4QZA/edit#heading=h.cxjyvwye8q6t]текста[/url] про языки программирования и Звездные войны. Набросок с общей структурой доступен по [url=https://drive.google.com/drive/folders/0BwBEQOZ7DEW-TU9tNjBXdjh3N28]ссылке[/url] или в прикрепленной картинке. [b]Структура в деталях:[/b] Фактически, речь идет о графике со ...

    Инфографика
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Сделать красивую инфографику на основе текста
только позитив! сппасибо за работу :).