[b]Срок: [/b]до 15:00, 17 декабря. [b]Общие сведения: [/b]нужно сделать инфографику на основе [url=https://docs.google.com/document/d/1TVvVKOkoIQm0zY8OL0LUuXRkCtxn0ZNm2clL6ON4QZA/edit#heading=h.cxjyvwye8q6t]текста[/url] про языки программирования и Звездные войны. Набросок с общей структурой доступен по [url=https://drive.google.com/drive/folders/0BwBEQOZ7DEW-TU9tNjBXdjh3N28]ссылке[/url] или в прикрепленной картинке. [b]Структура в деталях:[/b] Фактически, речь идет о графике со ...