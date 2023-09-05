eliboribo

Елизавета eliboribo

 
27 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Новичок во фрилансе с опытом работы более 5 лет

За плечами у меня образование журналиста и тернистый путь от стажера в ведущих медиа-изданиях до бренд-менеджера в ММОМА и работы в частном Музее Анатолия Зверева (одна из лучших музейных команд).

SMM, PR, а также разработка и наполнение качественным и современным контентом разных платформ (от социальных сетей до сайтов) — то, с чем я работала каждый день на протяжении последних 7 лет.

Программы, в которых я умею работать:

Keynote, OpenOffice, Google Docs, PowerPoint, Фото-редакторы, видео-редакторы, Mailchimp, Tilda (новичок), Canva, Figma, Ю-касса, Click Up и многие другие.

Готова взять на себя корректное ведение вашего заказа и выполнить поставленные задачи в самые короткие сроки.

Портфолио

Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
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