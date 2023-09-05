Новичок во фрилансе с опытом работы более 5 лет

За плечами у меня образование журналиста и тернистый путь от стажера в ведущих медиа-изданиях до бренд-менеджера в ММОМА и работы в частном Музее Анатолия Зверева (одна из лучших музейных команд).



SMM, PR, а также разработка и наполнение качественным и современным контентом разных платформ (от социальных сетей до сайтов) — то, с чем я работала каждый день на протяжении последних 7 лет.

Программы, в которых я умею работать:

Keynote, OpenOffice, Google Docs, PowerPoint, Фото-редакторы, видео-редакторы, Mailchimp, Tilda (новичок), Canva, Figma, Ю-касса, Click Up и многие другие.

Готова взять на себя корректное ведение вашего заказа и выполнить поставленные задачи в самые короткие сроки.