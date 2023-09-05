Новичок во фрилансе с опытом работы более 5 лет
За плечами у меня образование журналиста и тернистый путь от стажера в ведущих медиа-изданиях до бренд-менеджера в ММОМА и работы в частном Музее Анатолия Зверева (одна из лучших музейных команд).
SMM, PR, а также разработка и наполнение качественным и современным контентом разных платформ (от социальных сетей до сайтов) — то, с чем я работала каждый день на протяжении последних 7 лет.
Программы, в которых я умею работать:
Keynote, OpenOffice, Google Docs, PowerPoint, Фото-редакторы, видео-редакторы, Mailchimp, Tilda (новичок), Canva, Figma, Ю-касса, Click Up и многие другие.
Готова взять на себя корректное ведение вашего заказа и выполнить поставленные задачи в самые короткие сроки.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Кейсы работ за последние 5 летнет просмотров
Копирайтинг
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$1/час
от $1от 1 дня
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Наполнение сайтов
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$1/час
от $1от 1 дня
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Обработка фотографий
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$1/час
от $1от 1 дня
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Презентации
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$1/час
от $1от 1 дня
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Продающие тексты
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$1/час
от $1от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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$1/час
от $1от 1 дня
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Рерайтинг
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$1/час
от $1от 1 дня
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Социальные сети (SMM и SMO)
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$2/час
от $2от 2 дней
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