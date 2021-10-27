Здравствуйте, меня зовут Эля, я разрабатываю сайты и фирменный стиль.

Опираясь на знания и опыт, создам для вашего бизнеса качественный дизайн, который поможет продвигать ваши идеи и будет решать поставленные задачи.

На протяжении всей работы над проектом, для меня важно взаимодействовать с вами. Узнать, как можно больше информации о вашем бизнесе, целях и ожиданиях – это поможет точно сформулировать задачу и найти правильный подход, решив её.

Буду рада поработать с вами и помочь реализовать идеи!

Моё резюме: https://www.behance.net

Инстаграмм: https://www.instagram.com/eliehol/