Здравствуйте, меня зовут Эля, я разрабатываю сайты и фирменный стиль.
Опираясь на знания и опыт, создам для вашего бизнеса качественный дизайн, который поможет продвигать ваши идеи и будет решать поставленные задачи.
На протяжении всей работы над проектом, для меня важно взаимодействовать с вами. Узнать, как можно больше информации о вашем бизнесе, целях и ожиданиях – это поможет точно сформулировать задачу и найти правильный подход, решив её.
Буду рада поработать с вами и помочь реализовать идеи!
Моё резюме: https://www.behance.net
Инстаграмм: https://www.instagram.com/eliehol/
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