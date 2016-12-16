eliethewood

Быстро напишу парсер на С#, Perl. Данные предоставлю в любом формате .
Напишу программу, которая разберет по кусочкам страницу, и предоставит вам результат в :
- Файл (.txt, .xml и т.д.)
- GUI интерфейс, с функционалом по выбору (поиск среди данных, обновление данных и т.д.)
- Консольного приложения
- Приложения с GUI (Perl - Tk, C# - Windows Forms)
- Ссылка на сайт, который надо парсить.
- Формат в котором Вы предпочитаете получить данные.
- Способ связи с Вами(Skype, Почта и.т.д.) для обсуждения возникших вопросов.
- Ваши Особые Предпочтения.
Возможна бесплатна поддержка проектов после сдачи заказчику.
Действие аккаунта приостановлено!