eliethewood

Быстро напишу парсер на С#, Perl. Данные предоставлю в любом формате .

Напишу программу, которая разберет по кусочкам страницу, и предоставит вам результат в :

Файл (.txt, .xml и т.д.)

GUI интерфейс, с функционалом по выбору (поиск среди данных, обновление данных и т.д.)

Консольного приложения

Приложения с GUI (Perl - Tk, C# - Windows Forms)

Ссылка на сайт, который надо парсить.

Формат в котором Вы предпочитаете получить данные.

Способ связи с Вами(Skype, Почта и.т.д.) для обсуждения возникших вопросов.

Ваши Особые Предпочтения.

Возможна бесплатна поддержка проектов после сдачи заказчику.