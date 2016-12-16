eliethewood

Максим Каганович eliethewood

 
24 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Быстро напишу парсер на С#, Perl. Данные предоставлю в любом формате .

Напишу программу, которая разберет по кусочкам страницу, и предоставит вам результат в :

  • Файл (.txt, .xml и т.д.)
  • GUI интерфейс, с функционалом по выбору (поиск среди данных, обновление данных и т.д.)
Так же программа может быть в виде :
  • Консольного приложения
  • Приложения с GUI (Perl - Tk, C# - Windows Forms)
Список необходимых мне данных:

  • Ссылка на сайт, который надо парсить.
  • Формат в котором Вы предпочитаете получить данные.
  • Способ связи с Вами(Skype, Почта и.т.д.) для обсуждения возникших вопросов.
  • Ваши Особые Предпочтения.
Перед заказом прошу Вас связаться со мной для оценки сложности поставленной задачи.

Возможна бесплатна поддержка проектов после сдачи заказчику.