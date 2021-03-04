elijah1604

Проектный менеджер digital-проектов

Проектный менеджер digital-проектов.

Опыт в управлении, подборе и контроле проектов/подрядчиков более 4 лет.

Сферы: ecommerce, локальный бизнес UA/USA/CAD/EUR, IT-компании.

Работа с подрядчиками по

Настройке Google Ads/Analytics/Tag Manager/My Business/Merchaте Center/Wembaster/OWOX BI

Настройке Yandex Direct/Metrika

Настройке Calltracking Ringostat, Binotel

Написанию текстов UA/RU/EN

Анализу Ahrefs, Semrush

Закупке ссылок и крауду LinkStream, Collaborator, Referr

Знания/умения:

1. понимание общих тенденций в seo и ppc

2. составление/корректировка стратегий продвижений в рамках заложенных бюджетов

3. курирование как команды проекта, так и возможных подрядчиков (линкбилдинг, копирайт, контентное наполнение, технические правки сайта, крауд-маркетинг)

4. донесений желаний и потребностей от бизнеса команде и в обратном направлении

5. работа с клиентами разных сфер (IT, страховые кампании, e-commerce, локальный бизнес СНГ/США)