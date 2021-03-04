elijah1604

Проектный менеджер digital-проектов
Проектный менеджер digital-проектов.
Опыт в управлении, подборе и контроле проектов/подрядчиков более 4 лет.
Сферы: ecommerce, локальный бизнес UA/USA/CAD/EUR, IT-компании.
Работа с подрядчиками по
- Настройке Google Ads/Analytics/Tag Manager/My Business/Merchaте Center/Wembaster/OWOX BI
- Настройке Yandex Direct/Metrika
- Настройке Calltracking Ringostat, Binotel
- Написанию текстов UA/RU/EN
- Анализу Ahrefs, Semrush
- Закупке ссылок и крауду LinkStream, Collaborator, Referr
1. понимание общих тенденций в seo и ppc
2. составление/корректировка стратегий продвижений в рамках заложенных бюджетов
3. курирование как команды проекта, так и возможных подрядчиков (линкбилдинг, копирайт, контентное наполнение, технические правки сайта, крауд-маркетинг)
4. донесений желаний и потребностей от бизнеса команде и в обратном направлении
5. работа с клиентами разных сфер (IT, страховые кампании, e-commerce, локальный бизнес СНГ/США)