Graphic Design

Если Вам необходим яркий, современный дизайн то Вам непременно сюда!

Я занимаюсь графическим дизайном уже более 6 лет. Постоянно развиваюсь в области графического дизайна и всегда могу предложить что то новое и современное.

Интересуюсь различными направлениями, такими как:

• Разработка и отрисовка логотипа;

• Упаковка и этикетка;

• Графический дизайн;

• Полиграфия;

• Оформление соц-сетей и многое другое...

Очень люблю свою работу и отношусь к ней ответственно!