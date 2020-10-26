Graphic Design
Если Вам необходим яркий, современный дизайн то Вам непременно сюда!
Я занимаюсь графическим дизайном уже более 6 лет. Постоянно развиваюсь в области графического дизайна и всегда могу предложить что то новое и современное.
Интересуюсь различными направлениями, такими как:
• Разработка и отрисовка логотипа;
• Упаковка и этикетка;
• Графический дизайн;
• Полиграфия;
• Оформление соц-сетей и многое другое...
Очень люблю свою работу и отношусь к ней ответственно!
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