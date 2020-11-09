SMM-менеджер, копирайтер

Здравствуйте, меня зовут Элина, я SMM-менеджер, копирайтер и дизайнер.

Я занимаюсь:

-Закупкой и продажей рекламы для аккаунта

-Созданием рекламных макетов + pr-аккаунт

-Принятием заявок (если аккаунт закрытый) и разбором Директа

-Оформлением визуала (+шапка, аватарка, хайлайтс)

-Помощь с идеями для контента в ленте и сторис

-Составлением контент-плана

-Бесплатным и платным продвижением

-И другими обязанностями по договорённости.

Я заканчивала курсы от @tut.smm.kurs, @kristinamakna и @susanins, опыт 3 года. Портфолио: https://drive.google.com/file/d/189HRzDVGMLOZH54huC5x..