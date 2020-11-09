Элина Абдикадирова elina_museelina_muse
24 годаКазахстан/Астана
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SMM-менеджер, копирайтер
Здравствуйте, меня зовут Элина, я SMM-менеджер, копирайтер и дизайнер.
Я занимаюсь:
-Закупкой и продажей рекламы для аккаунта
-Созданием рекламных макетов + pr-аккаунт
-Принятием заявок (если аккаунт закрытый) и разбором Директа
-Оформлением визуала (+шапка, аватарка, хайлайтс)
-Помощь с идеями для контента в ленте и сторис
-Составлением контент-плана
-Бесплатным и платным продвижением
-И другими обязанностями по договорённости.
Я заканчивала курсы от @tut.smm.kurs, @kristinamakna и @susanins, опыт 3 года. Портфолио: https://drive.google.com/file/d/189HRzDVGMLOZH54huC5x..
Портфолио
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